Hafif ticari aracın arka koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan hafif ticari aracın arka koltuğunun altına yapılan özel bölmede saklanarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir Filistin uyruklu kadın ile bir Suriye uyruklu erkek olmak üzere toplam 2 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.