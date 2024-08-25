25 Ağustos 2024, Pazar
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Hafif ticari aracın arka koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı
Edirne'de bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan hafif ticari aracın arka koltuğunun altına yapılan özel bölmede saklanarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir Filistin uyruklu kadın ile bir Suriye uyruklu erkek olmak üzere toplam 2 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.