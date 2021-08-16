Hacet namazı nasıl kılınır?| Ölümü istemek caiz mi?

‘Alzheimer hastalarının ibadet sorumluluğu var mıdır, hadis ve sünnet olmadan İslam yaşanabilir mi, hacet namazı nasıl kılınır, adetli veya lohusa kadın Kur’an-ı Kerim okuyabilir mi, devlet desteğiyle alınan hayvanların zekatı verilir mi, ölümü istemek caiz mi, tilavet secdesi nasıl yapılır?’ gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki ayakaları uzatarak namaz kılmanın hükmü nedir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

'Alzheimer hastalarının ibadet sorumluluğu var mıdır, hadis ve sünnet olmadan İslam yaşanabilir mi, hacet namazı nasıl kılınır, adetli veya lohusa kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi, devlet desteğiyle alınan hayvanların zekatı verilir mi, ölümü istemek caiz mi, tilavet secdesi nasıl yapılır?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi..

''ALZHEİMER HASTASI NAMAZA VEYA ORUÇ GİBİ İBADETLERDEN SORUMLU OLUR MU?

Kişinin aklı ne kadar yerinde değil buna bakmak lazım. Kişinin aklı yerinde ise sorumludur. Fakat kişinin aklı yerinden gitmiş ise o kişi mükellef değildir.

HADİS VE SÜNNET OLMADAN İSLAM YAŞANABİLİR Mİ?

Dinimizin temel kaynaklarındadır. Kur'an-ı Kerim'de ''Allah ve Resulüne itaat edin. Aranızda bir niza çıkarsa onu Allah ve Rasülune havale edin'' denmiştir.

İbadetlerle ilgili detayları, uygulamaları sünnetlerden öğreniriz.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat namaz kılınır. Bu tür namazlarda illa bir sure okunacak diye şart yoktur. Namazdan sonra Cenabı Hakk'a ihtiyacı arz eder. Duasını okur.

YURT DIŞINDA NAMAZ KILACAĞI YER BULMAKTA ZORLANAN KİMSE BANKTA OTURARAK NAMAZ KILABİLİR Mİ?

Bankta ayakta kılabilecek durumdaysa ayakta kılmalıdır. Müslüman öncelikli olarak ibadetini yaparken usul neyse ona göre ibadetini yapmalıdır. Ayakta kılmaya gücü yettiği halde, secde yapmaya gücü yettiği halde oturarak namaz kılıyorsa o namaz kabul olmaz.

ADETLİ VEYA LOHUSA KADIN KUR'AN-I KERİM OKUYABİLİR Mİ?

Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre kadın adet halinde Ku'an-ı Kerim'e el süremez ve okuyamaz. Maliki mezhebinde öğrenen ve öğreten kişi bu hallerde okuyabilir.

Lohusalarda da durum aynı.

DEVLET DESTEĞİYLE ALINAN HAYVANLARIN ZEKATI VERİLİR Mİ?

Kişi bu hayvanların maliki ise bu kendi malı olur. Dolayısıyla diğer hayvanların zekat durumu neyse bu hayvanların zekat durumu o olur.

KADIN MADDİ BİR KARŞILIK ÖDEYEREK KOCASINDAN BOŞANMAYI TALEP EDEBİLİR Mİ?

Edebilir. Kadın kocasına 'Şu kadar mal vereyim beni boşa' veya 'beni boşarsan sana şu kadar mal vereceğim' diyerek boşayabilir.

Burada erkeklere bir tavsiye var. Verdiğiniz mehirden fazlasını istemeyin.

KİŞİ DÜNYADAKİ SIKINTILARDAN SIKILIP ÖLÜMÜ İSTEYEBİLİR Mİ? /ÖLÜMÜ İSTEMEK CAİZ Mİ?

İstememeli. Kişi sabretmeli. Sabretmek sadakat sevabı kazandırıyor insana. İlla ki böyle bir dua etmek istiyorsa 'Ya Rabbi yaşamak benim hakkımda hayırlıysa bana ömür ver' şeklinde dua eder. 'Ya Rabbi bir an önce benim canımı al' şeklinde dua etmek doğru bulunmaz, caiz görülmez. İnsan sabrı ölçüsünde mükafatlandırılır. Sabır fevkalade önemli.

Müslüman başına ne gelirse gelsin sabretmeli, hayırlısını istemelidir.

TİLAVET SECDESİ NEDİR VE NASIL YAPILMALIDIR?

Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde bizden secde etmemiz isteniyor. 14 tane secde ayeti vardır. Bu ayetler okunursa veya dinlenirse (duyulursa) okuyan ve duyanın secde etmesi gerekir. Buna okuma secdesi denir.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR ?

Secde ayeti okunduğunda isterse hemen orada keseri kalkar, niyet eder 'Allahu ekber' deyip secdeye kapanır. Orada üç defa 'Sübhane rabbiyel ala Allahu ekber' der kalkar. Böylece secdeyi yapmış olur. İsterse daha sonra yapabilir. Unutmaması için okur okumaz secdeye kapanması daha iyi olur. Tilavet secdesi vaciptir.

AYAKLARI UZATARAK NAMAZ KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Eğer zaruret varsa kılabilir. Zaruret yoksa oturduğun yerden kılamazsın.

ANNE VE BABA HAYATTAYKEN MÜLKÜNÜ BİR HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLASA, ÖLÜMÜNDEN SONRA ÇOCUKLAR BU BAĞIŞI İPTAL ETTİREBİLİR Mİ?

Ettiremez. Kişi hayattayken malın dilediği gibi tasarrufta bulunabilir.

ÜVEY ANNELERİNİN NÜFUSUNA KAYITLI ÇOCUKLAR ONA MİRASÇI OLABİLİR Mİ?

Olamaz. Mirasçılıkta esas, akrabalıktır.

SICAK SUYA BANDIRILARAK YOLUNAN TAVUKLARIN ETLERİNİN YENMESİ CAİZ Mİ?

Kaynar suya bandırılan tavuğun eti yenmez. Çünkü kaynar su deriden içeriye nüfuz eder. O hayvanın içi temizlenmemişse pisliği içeri bulaştırır ete nüfuz eder.

Fakat o eti yumuşatan 50 60 derecelik eli yakmayan suya daldırılmışsa bunun eti yenir. O su hayvanın içindeki veya dışındaki necaseti içi nüfuz etmez.''