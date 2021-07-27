Hababam Sınıfı'nın kalem Şakir'i o günleri anlattı

Bir yeşilçam klasiği Hababam Sınıfı, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbinde taht kurdu. Hababam'ın unutulmaz karakteri Kalem Şakir'i canlandıran Bülent İğdiroğlu, adının Hababam Sınıfı'nın usta kadrosuyla birlikte anılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Kimi zaman kopya çekerken yakalandılar.... Kimi zaman da okuldan kaçtılar...

Onlar, şirin haylazlıklarıyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı...

Zira herkes o karakterlerde kendinden bir şeyler buldu.

Hababam Sınıfı'nın kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu, adının ustalarla birlikte anılmasının gururunu yaşıyor. Kurulan sıkı dostluklar sayesinde çoğu zaman film setinde olduğunu nasıl unuttuğunu kameralara anlattı.

İğdiroğlu, "Tabii ki böyle üstadlarla çalışmak inanılmaz güzel, birçok sahnenin çekildiğinden bile haberimiz yoktu. Sizlerin perdede gördüğünüz bir çok sahne haberimiz olmadan çekildi. Futbol oynanan sahnede gerçekten futbol oynuyorduk, yüzde 80'ninden haberimizde yok. Kimse kameranın nerede olduğunu bilmezdi" ifadelerini kullandı.