27 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hababam Sınıfı'nın kalem Şakir'i o günleri anlattı

Hababam Sınıfı'nın kalem Şakir'i o günleri anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2021 20:51
Güncelleme:27.07.2021 20:53
Bir yeşilçam klasiği Hababam Sınıfı, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbinde taht kurdu. Hababam'ın unutulmaz karakteri Kalem Şakir'i canlandıran Bülent İğdiroğlu, adının Hababam Sınıfı'nın usta kadrosuyla birlikte anılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Kimi zaman kopya çekerken yakalandılar.... Kimi zaman da okuldan kaçtılar...

Onlar, şirin haylazlıklarıyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı...
Zira herkes o karakterlerde kendinden bir şeyler buldu.

Hababam Sınıfı'nın kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu, adının ustalarla birlikte anılmasının gururunu yaşıyor. Kurulan sıkı dostluklar sayesinde çoğu zaman film setinde olduğunu nasıl unuttuğunu kameralara anlattı.

İğdiroğlu, "Tabii ki böyle üstadlarla çalışmak inanılmaz güzel, birçok sahnenin çekildiğinden bile haberimiz yoktu. Sizlerin perdede gördüğünüz bir çok sahne haberimiz olmadan çekildi. Futbol oynanan sahnede gerçekten futbol oynuyorduk, yüzde 80'ninden haberimizde yok. Kimse kameranın nerede olduğunu bilmezdi" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hababam Sınıfı'nın kalem Şakir'i o günleri anlattı
Hababam Sınıfı'nın kalem Şakir'i o günleri anlattı
Yeni vaka sayısı 20 bine yaklaştı! 27 Temmuz tablosu açıklandı
Yeni vaka sayısı 20 bine yaklaştı! 27 Temmuz tablosu açıklandı
15 gün sonra evinde ölü bulundu
15 gün sonra evinde ölü bulundu
Utandıran görüntü! Silahla vurulan boz ayı...
Utandıran görüntü! Silahla vurulan boz ayı...
Şehit Uzman Çavuş Çelebi'ye veda
Şehit Uzman Çavuş Çelebi'ye veda
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
Sazlık alanda yangın
Sazlık alanda yangın
Kadın boksunda ilk zafer Busenaz'dan
Kadın boksunda ilk zafer Busenaz'dan
Polisi metrelerce sürükledi
Polisi metrelerce sürükledi
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Meteoroloji'den sıcak ve sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den sıcak ve sağanak uyarısı!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster