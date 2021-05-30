30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Günlük vaka sayısı 7 binin altına düştü | 30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Günlük vaka sayısı 7 binin altına düştü | 30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2021 20:30
Güncelleme:30.05.2021 20:31
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 134 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 933 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 405'e yükseldi. Toplamda 53 milyon 919 bin 848 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 957 testten 6 bin 933 yeni vaka sayısı, 582 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 242 bin 911, bugün iyileşen 10 bin 763 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 390 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günlük vaka sayısı 7 binin altına düştü
Günlük vaka sayısı 7 binin altına düştü
Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Çöken yolda beton mikseri devrildi
Çöken yolda beton mikseri devrildi
Ambulans helikopter Adem bebek için havalandı
Ambulans helikopter Adem bebek için havalandı
Yürekleri ısıtan anlar
Yürekleri ısıtan anlar
Diyarbakır’da yılan paniği
Diyarbakır’da yılan paniği
Türkiye şehidini uğurladı
Türkiye şehidini uğurladı
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih...
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih...
Çorum olaylarının 41.yılı
Çorum olaylarının 41.yılı
Bir anda kurşunların hedefi oldu!
Bir anda kurşunların hedefi oldu!
Darbelerin Türk sinema tarihine etkisi
Darbelerin Türk sinema tarihine etkisi
Elif Şafak'a tepki
Elif Şafak'a tepki
Daha Fazla Video Göster