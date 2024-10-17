17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Güneş panellerini temizleme robotu

Güneş panellerini temizleme robotu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 09:32
Kabük Üniversitesi akademisyenleri, kampüs içerisindeki güneş enerji panallerindeki kirlilikten kaynaklanan üretim kayıplarını engellemek için yerli imkanlarla temizleme robotu üretti.
Atatürk heykeli sisler arasında böyle görüntülendi
Atatürk heykeli sisler arasında böyle görüntülendi
Yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan fabrikada süt ürünleri üretiliyor
Yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan fabrikada süt ürünleri üretiliyor
Havayoluyla Lübnan’dan ilk tahliye
Havayoluyla Lübnan'dan ilk tahliye
2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu
2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu
Denizdeki hortum kamerada
Denizdeki hortum kamerada
Güneş panellerini temizleme robotu
Güneş panellerini temizleme robotu
Cilo Dağı yeniden beyaza büründü
Cilo Dağı yeniden beyaza büründü
Kış yüzünü göstermeye başladı! İstanbul’da sıcaklık 10 dereceye inecek
Kış yüzünü göstermeye başladı! İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye inecek
Çorum’da tır ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı
Çorum'da tır ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Mersin’de uyuşturucu serası kuran şüpheli yakalandı
Mersin'de uyuşturucu serası kuran şüpheli yakalandı
Köpek Teo’nun vefası
Köpek Teo’nun vefası
Daha Fazla Video Göster