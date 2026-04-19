Gülistan Doku'nun ablası A Haber'e konuştu: Adalete güveniyoruz

Tunceli'de kayboluşunun üzerinden yıllar geçen Gülistan Doku dosyasında, sır perdesi tek tek aralanıyor. Cinayet suçlamalarından delil karartma operasyonlarına kadar uzanan bu karanlık sarmalda, aralarında eski valinin ve emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli adaletin pençesine düştü. Abla Aygül Doku, A Haber'de yürek yakan haykırışda bulunarak, "Adalete güveniyoruz. Bu saatten sonra hiçbir şey içimizi soğutmaz, kızımızı geri getirmez; ancak sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz.” dedi.