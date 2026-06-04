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Sivas'ta keneden bir ayda 4. ölüm

Ailesiyle birlikte yaz tatili için İstanbul'dan Sivas'a giden Havva Dursun'u kene ısırdı. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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