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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bahçeli'den CHP'ye çağrı: Olaylar sokağa taşmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

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