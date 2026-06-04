Polat ailesine saldırının arkasında 'Daltonlar' mı var?

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin Çeşme Alaçatı'da tatil yaptığı otelde korkunç bir silahlı saldırı meydana geldi. Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda çiftin koruması olan Can Polat'ın hayatını kaybettiği olayda, saldırganın kimliği ve bağlantıları şoke etti. A Haber canlı yayınında detayları paylaşan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, cinayetin perde arkasındaki korkunç şüpheleri ve "Daltonlar" çetesi iddiasını tek tek anlattı.