Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim adliyede

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde sırra kadem basan ve uzun süre "kayıp vakası" olarak değerlendirilen Gülistan Doku dosyasında, soruşturmanın seyrini kökten değiştirecek şok gelişmeler yaşanıyor. Dosyanın bir cinayet soruşturmasına dönüşmesiyle birlikte düğmeye basan emniyet güçleri, dönemin en kritik isimlerini ateş hattına aldı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatılırken, dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir Bursa’da yakalanarak kelepçeli halde Tunceli Adliyesi’ne getirildi.