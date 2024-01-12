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Grip salgını artıyor! Bu yıl grip neden uzun sürüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 10:15
Havaların soğumasıyla beraber grip vakalarında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı risk grubundakilere uyarı yaptı. Peki grip salgınında güçlü bağışıklık nasıl kazanılır? Ne yemeli, ne içmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi.
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