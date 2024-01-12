Grip salgını artıyor! Bu yıl grip neden uzun sürüyor?

Havaların soğumasıyla beraber grip vakalarında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı risk grubundakilere uyarı yaptı. Peki grip salgınında güçlü bağışıklık nasıl kazanılır? Ne yemeli, ne içmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi.

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