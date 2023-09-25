Grip aşısı ne zaman yapılmalı? Kimler grip aşısı olmalı?

Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla beraber her yıl görülen grip hastalığından korunmak için aşı şart olmaya devam ediyor. Peki grip aşısı ne zaman yapılmalı? Ekim sonu kasım başı en iyi tarih mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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