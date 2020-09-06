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Gözyaşları içinde izlediler! Araçtan iner inmez alev alev yandı

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Giriş: 06.09.2020 18:39
Güncelleme:06.09.2020 18:45
Son dakika haberi... Düzce'de, TEM Otoyolu'nda elektrik kontağı oluşan otomobil alev alev yandı. Araçta bulunan çift gözyaşları içinde aracın yanışını izledi.

Olay saat 16.30 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Zeki Kazancı idaresindeki 81 AAT 278 plakalı otomobil elektrik kontağı sonucu motor kısmından yanmaya başladı.

Otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü aracını sağ şeride park ederek, eşiyle hemen araçtan uzaklaştı. Zeki Kazancı ve eşinin araçtan inmesinin ardından otomobil alev alev yanmaya başladı. Çift gözyaşları içinde aracın yanışını izledi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yangın söndürüldü. Hurdaya dönen araç çekici ile yoldan çekildi.

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