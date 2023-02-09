Gözü gibi baktığı düvesini sattı! Parasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Kars'ın Akyaka ilçesinde 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı. Kaçan, herkes için dualar ettiğini belirterek “Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim. Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, orada bulunan askerlerimizi, yardım edenleri korusun, balama kurban.” dedi.