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Gözü dönen kardeş hastanede dehşet saçtı! Önce ağabeyi ardından kardeşini vurdu

İHA
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Giriş: 28.07.2022 12:25
Elazığ’da geçen gün hastane içinde çıkan silahlı kavganın, üç gün önce çıkan başka bir olayın devamı olduğu ortaya çıktı. Sanık ilk olayda bir şahsı ayağından yaralarken ikinci olayda da kardeşini vurdu. Ağır yaralanan kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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