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Göz kapağı fermuara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

Göz kapağı fermuara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 01:03
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Yasemin S., kıyafetini değiştirdiği sırada göz kapağını fermuara sıkıştırdı. Yaşanan dikkatsiz olay sonucu ciddi bir acı hisseden genç kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar sıkışan fermuarı çıkarmakta güçlük çekerken, operasyon göz kapağına zarar vermeden başarıyla gerçekleşti.
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Göz kapağı fermuara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı
Göz kapağı fermuara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı
Göz kapağı fermuara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı
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