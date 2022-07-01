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Görüntüler Türkiye'den! Vahşi doğa belgesellerini aratmadı... Onlarca kurt yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

İHA
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Giriş: 01.07.2022 13:43
Son dakika haberi... Afyonkarahisar Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, yaban hayvanların doğal yaşamı kayıt altına alındı. Görüntülerde kurtların bir yılkı atını parçalaması ise vahşi yaşam belgesel sahnelerini aratmadı.
Görüntüler Türkiyeden! Avlayıp böyle parçaladılar GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! AVLAYIP BÖYLE PARÇALADILAR

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