Limon ihracatına savaş engeli: 20 tonluk ürünün nakliye maliyeti 12 bin dolar

Adana’da 218 bin dönüm alanda 710 bin ton limon rekoltesi beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşı ihracatı sekteye uğrattı. Deniz yollarının kapanması nedeniyle Rusya pazarına karayoluyla gönderilen ürünlerde nakliye maliyeti 20 ton için 12 bin dolara kadar çıktı. Avrupa pazarında Arjantin ve Güney Afrika rekabeti de ihracatçıyı zorlarken, sektör temsilcileri eylül sonrasındaki talep artışını bekliyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.