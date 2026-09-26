EDİTÖRÜN NOTU: Duyguları şiirlerle anlatan lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsündeki konuşmasında Sezai Karakoç'un dizelerini okuyarak, “Onlar sanıyorlar ki, biz susarsak mesele kalmayacak. Hâlbuki biz susarsak, tarih susmayacak. Tarih susarsa, hakikat susmayacak.” ifadelerini kullandı ve ayakta alkışlandı. Hiç kuşkusuz şiirin yeri, Başkan Erdoğan'ın hayatında ayrı. Üstelik şiirleri olağanüstü güzellikte okuyor. Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğunu anlatan editörün notu ekranlarınıza geliyor.