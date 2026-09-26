Yeni Parti Bandırma'da ön seçim öncesi gerilim! Dursun Mirza ile partililer tartıştı

Yeni Parti'nin Bandırma İlçe Başkanlığı ön seçimi öncesinde düzenlenen programda, konuşmaların uzaması nedeniyle salonda gerginlik yaşandı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile bazı parti üyeleri arasında karşılıklı sözlü tartışma çıkarken, İl Başkanı Erden Köybaşı ve Kongre Divan Başkanı Necdet Aytekin araya girerek taraflara sakin olmaları çağrısında bulundu. Programda Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Atak da yer aldı.