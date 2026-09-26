Karakeçili'de 32. Ertuğrul Gazi şenliği başladı! Yörük kültürü ve gelenekler yeniden yaşatılıyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 32'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği başladı. Yörük çadırları, karakucak güreşleri, halk oyunları, mehteran gösterileri ve geleneksel yarışmalarla renklenen etkinlikte, Türk kültürünün ve yöresel geleneklerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Ertuğrul Gazi'nin tarihi mirasına dikkat çekerek şenliğin kültürel aktarım açısından önemini vurguladı. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, alandan son gelişmeleri aktardı.