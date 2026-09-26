-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Karakeçili'de 32. Ertuğrul Gazi şenliği başladı! Yörük kültürü ve gelenekler yeniden yaşatılıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Karakeçili'de 32. Ertuğrul Gazi şenliği başladı! Yörük kültürü ve gelenekler yeniden yaşatılıyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 32'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği başladı. Yörük çadırları, karakucak güreşleri, halk oyunları, mehteran gösterileri ve geleneksel yarışmalarla renklenen etkinlikte, Türk kültürünün ve yöresel geleneklerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Ertuğrul Gazi'nin tarihi mirasına dikkat çekerek şenliğin kültürel aktarım açısından önemini vurguladı. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, alandan son gelişmeleri aktardı.

Karanfilin Isparta'dan Avrupa'ya yolculuğu
Sonraki Video
Karanfilin Isparta'dan Avrupa'ya yolculuğu
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar