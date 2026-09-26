İspanya'da Ferran Torres'in golü ofsayta takıldı

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya geliyor. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlanıyor. 8. dakikada Ferran Torres’in İngiltere karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.