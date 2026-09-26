-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
İspanya'da Ferran Torres'in golü ofsayta takıldı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İspanya'da Ferran Torres'in golü ofsayta takıldı

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya geliyor. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlanıyor. 8. dakikada Ferran Torres’in İngiltere karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı golle başladı: Yamal sahnede
Sonraki Video
İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı golle başladı: Yamal sahnede
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar