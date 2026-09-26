Sultanbeyli Kitap Fuarı 10. kez kapılarını açtı! 102 yayınevi, 70 yazar okurlarla buluşuyor

İstanbul'da 10. Sultanbeyli Kitap Fuarı, 102 yayınevi ve 70 yazarın katılımıyla kitapseverlere kapılarını açtı. “Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya” mottosuyla düzenlenen fuar, 4 Ekim'e kadar söyleşi, imza günleri, hediye çekleri ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, fuarın ilçe sınırlarını aşan bir kültür etkinliğine dönüştüğünü belirtirken, A Haber muhabiri Kübra Tepeci fuar alanından son gelişmeleri aktardı.