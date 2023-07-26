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Görüntüler Osmaniye’den! Görenler hayrete düştü

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 12:55
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem Osmaniye'nin Kadirli ilçesini de vurdu. Dağdan kopan kaya bir eve girdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.
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