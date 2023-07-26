Görüntüler Osmaniye’den! Görenler hayrete düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem Osmaniye'nin Kadirli ilçesini de vurdu. Dağdan kopan kaya bir eve girdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.

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