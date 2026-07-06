ANALİZ | NATO'nun görünmeyen kalkanı: Nükleer paylaşım

İran-ABD-İsrail gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan nükleer tehditler küresel güvenlik dengelerini sarsıyor. Gözler şimdi, NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olan Ankara Zirvesi'nde... Peki, NATO'nun görünmeyen nükleer kalkanı nasıl işliyor? Avrupa'da konuşlu Amerikan nükleer bombaları hangi ülkelerde bulunuyor? Fransa'nın yeni nükleer caydırıcılık hamlesi ne anlama geliyor? Dahası Ankara Zirvesi, dünyanın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirebilir mi? Tüm ayrıntılar analiz haberimizde...