Adana’da 5,5 büyüklüğündeki deprem! Yamaçtan kopan kaya evi yıktı geçti

OSMANİYE VE MERSİN'DE OLUMSUZLUK YOK

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili olarak şu ana kadar Osmaniye'mizde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takip ve taramalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.