Adana’da 5,5 büyüklüğündeki deprem! Yamaçtan kopan kaya evi yıktı geçti
Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde yamaçtan kopan kaya parçası müstakil bir evde hasara yol açtı. Hasar oluşan ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi.
İlçenin bazı kesimlerinde sarsıntının hemen ardından toz bulutu oluştu. Kabaktepe Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçası Adem Yüksek'e ait tek katlı müstakil eve zarar verdi. Hasar oluşan ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kent geneli ve çevre illerde hissedilen deprem anında vatandaşların ve iş yerlerindeki çalışanların binalardan çıkışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
OSMANİYE VE MERSİN'DE OLUMSUZLUK YOK
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili olarak şu ana kadar Osmaniye'mizde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takip ve taramalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş, depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.
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