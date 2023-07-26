Adana 5,5’le sallandı! İşte depremin yıkıcı boyutu
Adana'da 5,5 büyüklükteki depremde en büyük hasarı Minnetli Köyü gördü. Can kaybının yaşanmadığı köyde bazı evler hasar aldı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Adana'da dün sabah 08.44 sıralarında 5.5'lik bir deprem meydana geldi. Bu depremden saatler sonra 4.4 şiddetinde 2. bir deprem daha yaşandı. Büyük paniğe neden olan depremler sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı. Can kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu.
5.5'lik depremin merkez üssü olan Kozan ilçesinin Minnetli Köyü'nde ev ve ağıllarda hasar oluştu. Evlerde yıkıntı ve çatlaklar oluştu. Depremin merkez üssüne giden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
Halil İbrahim Uğur'un bölgeden aktardıkları şöyle:
"Şu anda biz A Haber olarak hasar alan evlerden birine geldik. Evin ana kolonlarından bir kırılmış durumda ve içindeki demirler ortaya çıkmış durumda. Bu evin yapımında düz demir kullanılmış. Fay hattı buranın hemen yanından geçiyor ve etkisi büyük oldu.
Köy içerisindeki yollarda çatlaklar görünüyor. Çatlak bir evin içerisinde geçiyor. İnsanların deprem saatinde bahçelerinde olması herhangi bir olumsuz durumun olmasının önüne geçti. Bölgedeki evlerde boydan boya çatlaklar gözler görünüyor ve kolonlar kırılmış.
Bölgeye hemen intikal eden AFAD, vatandaşların barınması için çadır kurulumu gerçekleştirdi. Asfaltın çatladığı bölgede bahçe duvarları da yıkılmış durumda. Fay hattını yol açtığı çatlak evin içinden geçiyor. Ev kullanılamaz hale gelmiş durumda.
Evin içinden bakıldığında çatlaklardan dışarısı görünüyor. Kozan merkezli depremde Minnetl Köyü'nde bulunan evlerin hemen hemen hepsinde az ya da orta hasarlı durumlar söz konusu."
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