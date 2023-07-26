Adana 5,5’le sallandı! İşte depremin yıkıcı boyutu

Adana'da dün sabah 08.44 sıralarında 5.5'lik bir deprem meydana geldi. Bu depremden saatler sonra 4.4 şiddetinde 2. bir deprem daha yaşandı. Büyük paniğe neden olan depremler sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı. Can kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu.