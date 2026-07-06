"NATO 3.0"ın temelleri Ankara'da atılacak!

36. NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Ankara'da hazırlıklar sürerken zirvenin perde arkası A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün "NATO genel sekreterinin birkaç dakika evvel biten basın toplantısına baktığımız zaman soruların yüzde 90'ı haliyle yanıtların yüzde 90'ı Rusya'yla ilgiliydi. NATO ağırlıklı olarak Rusya'yı tehdit olarak görüyor." dedi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.