Adana’da korkutan deprem | Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 25 Temmuz 2023 AFAD son depremler

İşte o açıklamalarda satır başları;

6 Şubat'ta 2 tane önemli deprem oldu. Bunlardan bir tanesi ikinci olan kuzeyde Elbistan Çardak civarında olan bir depremdi. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarda da bu fayın batıya doğru bir stres aktardığı bir gerilme yüklemesi yaptığını söylüyordum. Nitekim o günden bugüne de özellikle Çardak ilçesinin batısında Kozan civarında çok sayıda artçı meydana geldi. Bu artçıların meydana gelmesinin temel nedeni 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz ikinci deprem.

"BU BEKLENEN BİR DEPREMDİR"

Bu bölgenin gerilme rejiminde önemli değişikler oldu bu yaşadığımız depremlerden sonra. Bu bölgede deprem beklendiğini söyledik. Bu beklenen bir depremdir. Daha büyüklerinin olacağını söyleyenler de var. Ben bu bölgede çok büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Ama böyle 5 gibi 6 gibi depremleri daha uzun bir süre yaşamamız mümkün. Çünkü bu bölgedeki stres rejiminde önemli değişiklikler var. O nedenle de bu bölgede 5 – 5,5 gibi depremler olağandır.