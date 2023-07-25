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Adana'da korkutan deprem | Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 25 Temmuz 2023 AFAD son depremler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Adana’da korkutan deprem | Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 25 Temmuz 2023 AFAD son depremler

"Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Adana'da meydana gelen depremin detayları AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin şiddetini ve hangi illerde hissedilğini sorguluyor. Adana'daki deprem ne anlama geliyor? Daha büyüğünü tetikler mi? Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber'de değerlendirdi. İşte, 25 Temmuz AFAD son depremler listesi...

Adana deprem son dakika... "Adana'da deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken Adana'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem yaşandı. Depremin detayları AFAD tarafından paylaşıldı. İşte, haberin ayrıntıları...

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44 sularında, 5.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 11.27 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD DUYURDU

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:5.5 (Mw) Yer:Kozan (Adana) Tarih:2023-07-25 Saat:08:44:49 TSİ Enlem:37.632 N Boylam:35.902 E Derinlik:11.27 km"

DAHA BÜYÜĞÜNÜ TETİKLER Mİ?

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalarda satır başları;

6 Şubat'ta 2 tane önemli deprem oldu. Bunlardan bir tanesi ikinci olan kuzeyde Elbistan Çardak civarında olan bir depremdi. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarda da bu fayın batıya doğru bir stres aktardığı bir gerilme yüklemesi yaptığını söylüyordum. Nitekim o günden bugüne de özellikle Çardak ilçesinin batısında Kozan civarında çok sayıda artçı meydana geldi. Bu artçıların meydana gelmesinin temel nedeni 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz ikinci deprem.

"BU BEKLENEN BİR DEPREMDİR"

Bu bölgenin gerilme rejiminde önemli değişikler oldu bu yaşadığımız depremlerden sonra. Bu bölgede deprem beklendiğini söyledik. Bu beklenen bir depremdir. Daha büyüklerinin olacağını söyleyenler de var. Ben bu bölgede çok büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Ama böyle 5 gibi 6 gibi depremleri daha uzun bir süre yaşamamız mümkün. Çünkü bu bölgedeki stres rejiminde önemli değişiklikler var. O nedenle de bu bölgede 5 – 5,5 gibi depremler olağandır.

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