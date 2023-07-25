Adana’da deprem mi oldu son dakika? 25 Temmuz Adana deprem hangi illerde hissedildi? Kozan, Mersin, Niğde, Gaziantep... AFAD, Kandilli son depremler listesi...

DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Niğde ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2023