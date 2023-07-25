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Adana'da deprem mi oldu son dakika? 25 Temmuz Adana deprem hangi illerde hissedildi? Kozan, Mersin, Niğde, Gaziantep... AFAD, Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Adana’da deprem mi oldu son dakika? 25 Temmuz Adana deprem hangi illerde hissedildi? Kozan, Mersin, Niğde, Gaziantep... AFAD, Kandilli son depremler listesi...

"Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listelemeye devam ediyor. 25 Temmuz Adana deprem hangi illerde hissedildi? İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD'dan son dakika açıklaması geldi! Adana'nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 25 Temmuz 2023 bugün Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

Depremin büyüklüğünün 5.5 olarak duyuruldu. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:5.5 (Mw) Yer:Kozan (Adana) Tarih:2023-07-25 Saat:08:44:49 TSİ Enlem:37.632 N Boylam:35.902 E Derinlik:11.27 km"

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Niğde ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2023

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