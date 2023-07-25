Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem, çevre illerden de hissedildi! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
AFAD'ın verilerine göre saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Peki deprem bize neye işaret etti? Hangi bölgelerde dikkat deprem tehlikesi var? İstanbul depremini tetikler mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Ali Özdemir değerlendirdi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ali Özdemir:
"Türkiye'nin pek çok bölgesinde orta büyüklükte bir deprem, büyük depremlerden sonra beklenir hale geldi. Kahramanmaraş depremlerinden sonra yer kabuğundaki oynamaya bağlı olarak özellikle büyük fay hatları boyunca bu tür küçük ve orta ölçekli depremlerin olması bekleniyordu. Bu tür 5,5 büyüklüğündeki bir deprem çok büyük bir deprem değil. Ama kullanımı bitmiş hassas konutlarda dikkatli olmak gerekir. Hasar gören binalarda dikkatli olmak gerekir. Bunun dışında korkuya sebebiyet verecek bir durum yok.
NEREDE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR?
Bingöl-Karlıova, Erzincan çevresi Türkiye'de deprem noktasında en hassa bölgelerden birisi. Bölge çok genç fayların üzerinde bulunuyor. Türkiye'deki tektonik stresi en iyi yansıtan bölgelerden bir tanesidir. O nedenle uzmanlarımızın önemli bir kısmı bu bölgede deprem olmasını bekliyor. İstatistiki ve jeomorfolojik veriler bölgenin bu hassasiyetini gösteriyor. Bu yerlerde belirli feriyotlarda deprem oluyor. Doğu Anadolu'nun bu bölgesinde dikkatli olmak gerekiyor.
HASARLI BİNALARA DİKKAT
Bu büyüklükteki depremlerde kerpiç gibi yorulmuş yapılarda hasar meydana geldi. Ama bölge yakın çevresindeki büyük depremden dolayı bu açıdan hassa bir bölge. Orta ölçekli bir deprem Türkiye'deki mevcut fay hatlarında bekleniyordu. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Adana hassa bir bölge hemen doğusunda Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde bir deprem meydana geldi. Doğu Anadolu Fay hatlarından birisi İskenderun Körfezi'ne ulaştığı için bölge depreme duyarlı bir bölge.
TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİN TÜRÜ
Burada sevindirici olan kısım ortak ölçekli bir enerji boşaltımının olmasıdır. Türkiye'de sığ depremler olduğu için depremde sarsıntı yüzeyde daha fazla hissedilir. Yıkıcılığı derin odaklı depremlere göre daha fazladır. Mesela Japonya'daki depremleri çoğu derin depremlerdir ama Türkiye'deki depremler sığ depremdir ve yıkıcıdır.
İSTANBUL DEPREMİ!
İstanbul depremini istatistiki ve yer bilimi verilerine göre bir deprem beklenmektedir. Ancak bunu zamanı konusunda herhangi bir şey söylenmiyor. Uzmanlar bu konuda farklı zamanlar söylüyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yakınında bulunması nedeniyle İstanbul'da bir deprem bekliyoruz. Özellikle Marmara Denizi içerisinde meydana gelebilecek bir depremin İstanbul'u etkileyeceği hatta İstanbul'un güneyindeki alanları da etkileyeceği gerçek. Ama zamanı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil."
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