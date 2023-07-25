Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem, çevre illerden de hissedildi! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ali Özdemir:

"Türkiye'nin pek çok bölgesinde orta büyüklükte bir deprem, büyük depremlerden sonra beklenir hale geldi. Kahramanmaraş depremlerinden sonra yer kabuğundaki oynamaya bağlı olarak özellikle büyük fay hatları boyunca bu tür küçük ve orta ölçekli depremlerin olması bekleniyordu. Bu tür 5,5 büyüklüğündeki bir deprem çok büyük bir deprem değil. Ama kullanımı bitmiş hassas konutlarda dikkatli olmak gerekir. Hasar gören binalarda dikkatli olmak gerekir. Bunun dışında korkuya sebebiyet verecek bir durum yok.