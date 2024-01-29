Görüntüler İstanbul’dan! Kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu aktardı.

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