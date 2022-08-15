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Görenlerin aklı çıktı! Havada yaşanması imkansız olay! Korku dolu anlar kamerada

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Giriş: 15.08.2022 16:12
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, kalkış sırasında birbirine dolandı. Havada çarpışıp, yaralanan 2 pilot ve 1'i Çinli 2 yolcu, hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1700 metredeki pistinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan Karakoç (35) ile Uğurcan Dağdeviren (29), yolcularıyla atlayış yaptı. Aynı anda kalkış yapan pilotların paraşütleri, atladıkları yerden yaklaşık 5 metre sonra havada birbirine dolandı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, pilotlar Karakoç ve Dağdeviren ile Çinli Heyuan Weng (22) ve Meltem Kılıç'ı (32) çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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