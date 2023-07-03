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Göksu Travertenleri’ne turist akını

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Giriş: 03.07.2023 15:46
Giresun'un Dereli ilçesi, travertenler oluşturuldu. Turkuaz renkli göletlerin bulunduğu alan yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
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Göksu Travertenleri’ne turist akını
Göksu Travertenleri’ne turist akını
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