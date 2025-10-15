Göksu Deltası’nda mavi yengeç avcıları yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yasadışı mavi yengeç avcılığı yapıldığı bilgisini alarak geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ekipler, 2 şüpheli şahsın girilmesi yasak olan bölgede tekneyle mavi yengeç avcılığı yaptığını tespit edip yakaladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen operasyonda, şahıslar hakkında ‘Özel Koruma Bölgesi İçerisinde Yasak Alanda Bulunmak’ ve ‘Yasadışı Mavi Yengeç Avcılığı Yapmak’ suçlarından idari işlem başlatıldı. Kaçak avcılar tarafından yakalanan 120 adet mavi yengeç ise doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN