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Gökçeada'da sokak köpekleri ağıla saldırdı! Kuzular telef oldu

İHA
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Giriş: 05.02.2024 10:45
Çanakkale Gökçeada'da başıboş sokak köpekleri koyun ve kuzuların bulunduğu ağıla saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 1 koyun ve 10 yavru kuzu telef oldu.
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