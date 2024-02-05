Gökçeada'da sokak köpekleri ağıla saldırdı! Kuzular telef oldu

Çanakkale Gökçeada'da başıboş sokak köpekleri koyun ve kuzuların bulunduğu ağıla saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 1 koyun ve 10 yavru kuzu telef oldu.

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