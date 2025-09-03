03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gökçeada TEKNOFEST’te sıra 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda
Gökçeada TEKNOFEST’te sıra ’Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda

Gökçeada TEKNOFEST’te sıra 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 19:54
TEKNOFEST 2025 çerçevesinde 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘Savaşan İHA Yarışması’ Gökçeada Havalimanı’nda devam ediyor. Bu yıl 693 takım ve 4 bin 134 yarışmacı başvurduğu yarışmada finale kalan 40 takım ve 521 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmaların 7’nci gününde ilk etabın kazananları ödüllerini aldı. Sıra ‘Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’na geldi. Yarışmaya 5 takım olmak üzere 55 yarışmacı başvurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gökçeada TEKNOFEST’te sıra ’Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda
Yangının arasında kalan köy dronla görüntülendi
Yangının arasında kalan köy dronla görüntülendi
40 milyon liralık lüks yat batığı denizde
40 milyon liralık lüks yat batığı denizde
Anız yangını çevredeki evlere kadar yaklaştı!
Anız yangını çevredeki evlere kadar yaklaştı!
Elazığ’da şiddetli fırtına etkili oldu
Elazığ'da şiddetli fırtına etkili oldu
TEKNOFEST’te sıra ’Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda
TEKNOFEST’te sıra 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda
Baba iki oğlunu bıçakladı tiner içip intihara kalkıştı
Baba iki oğlunu bıçakladı tiner içip intihara kalkıştı
1850 rakımda Teleferikte nefes kesen kurtarma tatbikatı
1850 rakımda Teleferikte nefes kesen kurtarma tatbikatı
Trafikten men edilen motosikletini ateşe veren sürücü yakalandı
Trafikten men edilen motosikletini ateşe veren sürücü yakalandı
Milyonluk muska vurgunu!
Milyonluk “muska” vurgunu!
Rize’de Rafting Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor
Rize'de Rafting Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor
Ayşe Barım’ın tutukluluğu devam edecek
Ayşe Barım’ın tutukluluğu devam edecek
Isırılıp darbedilen çocuğun annesi yaşananları anlattı
Isırılıp darbedilen çocuğun annesi yaşananları anlattı
Daha Fazla Video Göster