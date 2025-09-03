Gökçeada TEKNOFEST’te sıra ’Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘Savaşan İHA Yarışması’ Gökçeada Havalimanı’nda devam ediyor. Bu yıl 693 takım ve 4 bin 134 yarışmacı başvurduğu yarışmada finale kalan 40 takım ve 521 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmaların 7’nci gününde ilk etabın kazananları ödüllerini aldı. Sıra ‘Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’na geldi. Yarışmaya 5 takım olmak üzere 55 yarışmacı başvurdu.

