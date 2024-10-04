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‘Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi’ paneline katılanlara Otlukbeli Gölü gezdirildi

‘Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi’ paneline katılanlara Otlukbeli Gölü gezdirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 13:57
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi' projesi kapsamında Bayburt'ta panel yapıldı. Panele katılanlar daha sonra Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde bulunan doğa harikası, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölünü ziyaret etme imkânı buldular.
‘Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi’
‘Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi’
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