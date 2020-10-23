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Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

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Giriş: 23.10.2020 11:18
Güncelleme:23.10.2020 11:36
70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.

70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.

Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi SON DAKİKA: GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI! 70 YAŞINDA ONLARCA YÜKSEKLİKTEKİ KAYALARDAN HALATSIZ İNDİ

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