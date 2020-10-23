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Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi
70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.
70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.