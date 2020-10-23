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23 Ekim 2020, Cuma
Haberler Galeri Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi
Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi
Son dakika haberi… 70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 11:37