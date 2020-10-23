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Haberler Galeri Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

Son dakika haberi… 70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 11:37
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Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

Rusya'da 70 yaşındaki dağcı gençlere taş çıkardı.

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Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

Diduh Andrey Andronovich adlı dağcı, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan yalnızca vücudunu kullanarak indi.

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Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

O anları Sosyal medyadan paylaşan Andronovich izlenme rekoru kırdı.

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Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

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Derinkuyu, Yeraltı Şehri

Kapadokya'da bulunan onlarca yeraltı şehrinin en büyüğüdür ve milattan önce 8. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır.

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Son dakika: Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında onlarca yükseklikteki kayalardan halatsız indi

8 kattan oluşur ve içinde okul, kilise, ahır, şaraphane, evler, mezar odaları ve dünyanın en eski akıl hastanesi vardır.