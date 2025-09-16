16 Eylül 2025, Salı
Geleneksel Van lezzeti: Kışlık küp otlu peyniri tezgâhlardaki yerini almaya başladı
Yüksek dağlardan toplanan endemik otlarla hazırlanan Van'ın tescilli kışlık küp otlu peyniri, toprak altında olgunlaştırıldıktan sonra tezgahlardaki yerini almaya başladı. Otlu peynir hem özel aroması hem de eşsiz tadıyla kentin vazgeçilmez tatları arasında yer almaya devam ediyor.