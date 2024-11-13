Gazze’ye insani yardımlar azaldı! On binlerce kişi ölümün pençesinde

ABD'nin Gazze'ye insani yardımları artırması için İsrail'e verdiği ültimatomun süresi doldu. 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrail yönetimine 30 gün süre vererek Gazze'deki insani krize dikkat çeken ve sivillere insani yardım teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatının ABD yasalarına uymadığı uyarısında bulunmuştu. Ancak süre dolmasına rağmen Gazze'ye yardımlar artmak yerine azaldı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ABD'nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail'e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN