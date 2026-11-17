Bahçeli'den çocuklar ve gençler için kritik uyarı! "Zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eğitim sürecinin yalnızca okullara ve öğretmenlere bırakılamayacağını belirterek aile, çevre ve okul iş birliğinin önemine dikkat çekti. Dijital medya, şiddet içerikli oyunlar ve dizilerin çocuklar ile gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıda bulunan Bahçeli, dünyadaki kısıtlama uygulamalarını hatırlatarak, "Bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir" dedi.