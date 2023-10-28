28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gazzeli avukattan eşi ve bebeğine acı veda! İsrail 8 aylık bebeği katletti

Gazzeli avukattan eşi ve bebeğine acı veda! İsrail 8 aylık bebeği katletti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2023 10:02
İsrail’in vahşi saldırılarında masum siviller birer birer hayattan koparılıyor. 8 aylık bir bebek annesiyle beraber o saldırılardan birinde can verdi. Babasının kefenin üzerine yazdığı ifadeler ise duygulandırdı. Eşinin kefeninin üzerine "Hayatım, kalbim seni seviyorum, kalbim, ruhum..." diye yazdı. Dakikalarca kefene sarılıp gözyaşı döktü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail 8 aylık bebeği katletti
İsrail 8 aylık bebeği katletti
Kiracı dehşeti! Emlakçıya satırla saldırdı
Kiracı dehşeti! Emlakçıya satırla saldırdı
Kocaeli’deki taksici cinayeti kamerada
Kocaeli'deki taksici cinayeti kamerada
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü!
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü!
Tekirdağ’da o hırsız gene iş başında
Tekirdağ'da o hırsız gene iş başında
Katil İsrail’in “savaştığı” bebekler
Katil İsrail’in “savaştığı” bebekler
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
Ölen norveçli bisikletlinin kaza anı kamerada
Ölen norveçli bisikletlinin kaza anı kamerada
Esenyurt’ta satırlı kiracı kavgası kamerada
Esenyurt’ta satırlı kiracı kavgası kamerada
Esenyurt’ta eşi ile kavga eden adam evini yaktı
Esenyurt’ta eşi ile kavga eden adam evini yaktı
Evinin deposunda kaçak sigara imalathanesi
Evinin deposunda kaçak sigara imalathanesi
Bağcılar’da iş yerinde patlama: 5 yaralı
Bağcılar'da iş yerinde patlama: 5 yaralı
Daha Fazla Video Göster