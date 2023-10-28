Gazzeli avukattan eşi ve bebeğine acı veda! İsrail 8 aylık bebeği katletti

İsrail’in vahşi saldırılarında masum siviller birer birer hayattan koparılıyor. 8 aylık bir bebek annesiyle beraber o saldırılardan birinde can verdi. Babasının kefenin üzerine yazdığı ifadeler ise duygulandırdı. Eşinin kefeninin üzerine "Hayatım, kalbim seni seviyorum, kalbim, ruhum..." diye yazdı. Dakikalarca kefene sarılıp gözyaşı döktü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN