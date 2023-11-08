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Gazze şifa hastanesi doktoru Muhammed Ganim: Yaralıları artık ameliyat edemiyoruz

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Giriş: 08.11.2023 13:32
İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda. Yakıt akışının durdurulduğu bölgede hastanelerde elektrik bulunmazken, tedavi için boş yatak kalmadı. Hastanelerdeki son durumu, şifa hastanesi doktoru Muhammed Ganim anlattı. Ganim, “Hastanenin sadece acil bölümünde elektrik var. Hastanenin diğer tüm bölümlerinde elektrik kesildi. Yaralıları artık ameliyat edemiyoruz. Binada hiç elektrik yok. Burada güvenli bir yer arayan ve hastanenin koridorlarında kalan çok sayıda insan var. Artık hastane güvenli değil. Tedavi edilmesi gereken yeni hastalar gelirse onlar için yerimiz yok ve onları ameliyat edemeyeceğiz. Acilde kaç saat elektrik olacak bilmiyoruz. Bu dünyaya gönderebileceğim son video olacak. Acil olarak sivillerin, yaralıların ve doktorların kurtarılmasını istedim.” dedi.
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