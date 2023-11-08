08 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazze şifa hastanesi doktoru Muhammed Ganim: Yaralıları artık ameliyat edemiyoruz
İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda. Yakıt akışının durdurulduğu bölgede hastanelerde elektrik bulunmazken, tedavi için boş yatak kalmadı. Hastanelerdeki son durumu, şifa hastanesi doktoru Muhammed Ganim anlattı. Ganim, “Hastanenin sadece acil bölümünde elektrik var. Hastanenin diğer tüm bölümlerinde elektrik kesildi. Yaralıları artık ameliyat edemiyoruz. Binada hiç elektrik yok. Burada güvenli bir yer arayan ve hastanenin koridorlarında kalan çok sayıda insan var. Artık hastane güvenli değil. Tedavi edilmesi gereken yeni hastalar gelirse onlar için yerimiz yok ve onları ameliyat edemeyeceğiz. Acilde kaç saat elektrik olacak bilmiyoruz. Bu dünyaya gönderebileceğim son video olacak. Acil olarak sivillerin, yaralıların ve doktorların kurtarılmasını istedim.” dedi.