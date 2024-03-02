Gazişehir Gaziantep | Türkiye’nin 8. büyük şehri! Gastronomi şehrinde usta ellerden çıkan lezzetler

UNESCO’nun Dünya Gastronomi Kentleri listesine giren bir şehir. Eski ismiyle Aynıtap yani Gaziantep. Mutfağı, kültürü ve sanayisiyle Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri. Son 15 yılda yaşadığı değişim ve dönüşümle mega kent olma yolunda ilerleyen gazi şehir Gaziantep görenlerin takdirini topluyor. Halen Gaziantep'e gitmediyseniz eğer gelin sizinle beraber şehir turuna çıkalım.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN