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Gaziemir'de orman yangını! İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gaziemir'de orman yangını! İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 19:36
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor. Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İşte detaylar...
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