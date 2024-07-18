18 Temmuz 2024, Perşembe
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Gaziemir'de orman yangını! İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor. Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İşte detaylar...