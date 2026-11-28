Erdoğan’dan Yunanistan’a barış mesajı! Atina’da 12 mil alarmı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelerek Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğine ilişkin kritik mesajlar verdi. Dini ayin programı kapsamında Türkiye’ye gelen Tasulas’ın ziyareti, Erdoğan’ın davetiyle diplomatik görüşmeye dönüşürken Atina’da dikkat çeken açıklamalar ve tartışmalar gündeme geldi. Ege’nin barış denizi olması yönündeki mesajlara Yunanistan'daki bazı siyasi çevrelerden tepki gelirken, 12 mil meselesinin 2027 yılında yeniden alevlenebileceği belirtildi.