Gaziantep’te mucize kurtuluş! Oturan adamın üzerine çocuk düştü

Son dakika haberi... Gaziantep'te 2 yaşındaki bir çocuk evin 3. katından düştü. O sırada binanın önünde oturan esnafın kucağına düşen çocuğun burnu bile kanamadı. A Haber o Suriyeli kız çocuğunu ve üzerine düştüğü esnafı buldu.

Gaziantep'te 2 yaşındaki bir çocuk evin 3. katından düştü. O sırada binanın önünde oturan esnafın kucağına düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

Arkadaşlarıyla otururken bir anda üzerine çocuk düştü.

A Haber ihbar hattına gelen görüntü Gaziantep'ten.

Şehitkamil ilçesinde emlakçılık yapan İsmail Elmas, dükkanının önünde arkadaşlarıyla oturmuş sohbet ediyordu bir anda neye uğradığını şaşırdı. 3. kattan kucağına çocuk düştü.

Çarpmanın etkisiyle sandalye kırıldı. Elmas kucağında çocukla sırt üstü yere düştü.

Mucize eseri burunları bile kanamadı.

A Haber o Suriyeli kız çocuğunu ve üzerine düştüğü esnafı buldu.