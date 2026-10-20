Pakistan, İran ile iki sınır kapısında ticareti durdurdu! Binlerce tır ve kamyon mahsur kaldı

Pakistan, güvenlik endişeleri ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İran sınırındaki Taftan ve Gabd-Rimdan sınır kapılarında ticari faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Kararın ardından binlerce tır ve kamyon sınırda mahsur kalırken iki ülke arasında sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğü açıklandı. Günlük 4 bin tondan fazla LPG ithalatının yapıldığı Gabd-Rimdan Sınır Kapısı'nın kapanması, enerji ticareti açısından da dikkat çekti.